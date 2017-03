Plus d'infos sur le spectacle Ballet National D'ukraine Virski à Grenoble

NP SPECTACLES (L.89-016) présente ce spectacle

Dans l'univers international de la danse traditionnelle, le Ballet National d'Ukraine tient une place considérable et ce depuis sa création en 1937.Collectant et sauvegardant la tradition des danses populaires qui rythment les travaux et les saisons en Ukraine, le Ballet Virski présente un spectacle d'une rare variété chorégraphique, où se mêlent tristesse et romantisme, lyrisme et acrobatie, humour et délicatesse.Près de 50 artistes, danseuses, danseurs et musiciens perpétuent l'héritage artistique du créateur de la Compagnie. Magnificence des costumes, perfection des chorégraphies, voilà ce que donne à voir le Ballet National d'Ukraine. Avec, au fil de ses tableaux vivants qui sont autant de tranches de vie, une précision et une rapidité d'exécution qui nous saisissent.Comme le public, la presse s'enthousiasme : Du New-York Times à l'Hérald Tribune jusqu'en France, « Certainement le plus beau spectacle du monde » Le Parisien, le Figaro titre « Un rêve éblouissant – Un spectacle tonique et intelligent qui enchante tous les publics, même ceux qui n'aiment pas le folklore car le Ballet National d'Ukraine c'est beaucoup plus que cela : c'est un rêve éblouissant ».Une très belle sortie en famille.Personnes à mobilité réduite: 06 07 33 65 07)