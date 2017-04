Plus d'infos sur le concert Duo Karamande à Grenoble

Duo Karamande : Voyage du baroque au jazz Amandine Lefèvre, violoncelle et Karim Maurice, piano jazz Nombreux sont les points communs entre le répertoire baroque et le jazz, la basse continue et l'improvisation en sont les exemples les plus flagrants. De Purcell à Duke Ellington, en passant par Bach et Chick Corea, le duo Karamande vous propose un aller-retour dans le temps. Du solo au duo, mélangeant les genres et abolissant les frontières esthétiques, ils exploreront avec finesse un répertoire original et plein de surprises. En partenariat avec le Conservatoire de Grenoble.