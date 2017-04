Plus d'infos sur le spectacle Cirque En Vacances à Grenoble

Une histoire "gonflée" ! Spectacle enfant détonnant avec sculptures de ballons, magie, comédie et fantaisie. Benoît se retrouve bien malgré lui en "Monsieur Loyal", car celui-ci est parti en vacances. Il prend donc le spectacle en main mais se rend compte que tous les artistes sont partis eux-aussi sous le soleil des îles. Comment sauver le spectacle ? Une seule solution : que les enfants prennent la place des artistes ! Benoît se révèle alors en tant que sculpteur sur ballons et grâce à cet Art, il va pouvoir créer de merveilleux chapeaux et déguisements qui vont permettre aux enfants de rentrer dans la peau des artistes. Ainsi, grâce à l'implication de tout le public, les tours de magie s'enchaînent avec les sculptures les plus folles à un train d'enfer, avant de finir par la grande parade des animaux... en ballons bien sûr.