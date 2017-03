Plus d'infos sur le spectacle Noelle Perna à Voiron

Philippe Delmas Organisation (L.1-1017706) présente ce nouveau spectacle avec D8

NOELLE PERNA « SUPER MADO » Morosité ou bouffaisse ? vé un seul reflex ... appelez Super Mado ...Bon, contrairement à Superman , Elle vole très mal.... et elle n'a aucun pouvoirs ! Avec sa bonne humeur, elle arrive quand même à te déclencher (bien malgré elle) des pétées de rire .... à répétition ! Désormais retrouvez la plus généreuse et plus pétillante que jamais avec son nouvel arsenal "anti-bouffaisse" On peut le dire ..... Elle est plus que Mado ...... Elle est devenue (bien malgré elle) Super Mado Réservations PMR : pmr@rpo.net