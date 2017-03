Plus d'infos sur le spectacle Momo à Voiron

RPO (L.2-134586) présente en accord avec ARTS LIVE ce spectacle.

Un soir, en rentrant chez eux, M. et Mme Prioux découvrent avec stupéfaction qu'un certain Momo s'est installé chez eux. Momo est revenu chez ses parents pour leur annoncer son mariage. Les Prioux, qui n'ont jamais eu d'enfant, tombent des nues... D'autant que tout semble prouver que Momo est bien leur fils. Momo est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oubliés qu'ils avaient un enfant? Muriel Robin et François Berléand forment un couple irrésistible dans une pièce au rythme trépidant. Réservations PMR : pmr@rpo.net