Plus d'infos sur le spectacle Hyacinthe Et Rose à Voiron

Le Grand Angle (Lic. 1-1080048 2-1080049/3-1080050) présente : ce spectacle.



C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-cinq ans, ensemble depuis toujours, ne s’entendent sur rien. Seul l’amour des fleurs les réunit. Hyacinthe est coco, Rose est catho. Hyacinthe aime boire, Rose aime manger. Ils avaient dû s’aimer mais c’était il y a longtemps. Raconter le jardin de ces deux-là, c’est raconter leur vie, faite de petits bonheurs et de grandes luttes, de sérieux et de fantaisie. Au commencement du spectacle, il y a un album publié en 2010, le portrait de Hyacinthe et Rose écrit à travers les yeux de leur petit-fils devenu adulte. Un voyage entre conte et souvenirs où jamais l’on ne sait distinguer l’autobiographie de la fiction. Comédien, auteur, metteur en scène et chroniqueur sur France Inter, François Morel a décidé de faire vivre cet album sur scène en musique. Un récit coloré, poétique et plein d’humour.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 65 64 64.