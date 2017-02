Plus d'infos sur le spectacle Ces Filles La à Voiron

Le Grand Angle présente :

Jeune auteur franco-canadien, Evan Placey remporte de nombreux prix dont King's Cross des nouvelles écritures britanniques, Cenataur de la meilleure production anglaise. Avec Ces filles-là, il aborde l'univers violent de l'adolescence : vingt filles, amies pour la vie, jusqu'au jour où la photo de Scarlett, nue, circule. Chuchotements et moqueries s'enchaînent. Isolée, harcelée, Scarlett change de lycée. Son histoire la rattrape, sa photo réapparait. Quand elle s'échappe, tout le monde craint le pire et les médias s'en emparent. Comment la rumeur s'installe-t-elle ? Quelles pressions subissent aujourd'hui les adolescentes par rapport à leur image ? Un sujet difficile traité avec sensibilité sur le thème de l'image, son contrôle et des dérives possibles de la technologie dans nos sociétés actuelles.