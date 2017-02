Plus d'infos sur le spectacle 2017 Ah ! Ca Rira, Ca Rira,ca Rira à Voiron

NP Spectacles (L.89-016) présente ce spectacle.

Le Théâtre des deux ânes 2017, Ah ! Ca rira, ça rira, ça rira Jacques MAILHOT – Michel GUIDONI – Florence BRUNOLD C'est un véritable bain de jouvence que d'écouter les chansonniers. Ils sont une sorte de médecin psychanalyste de notre actualité, tout ce que vous n'avez jamais osé dire, ils le proclament pour vous. Une véritable thérapie contre la morosité. Les chansonniers aiment les politiciens. Ils les chouchoutent, ils les caressent dans tous les sens du poil, pour mieux les réveiller, pour mieux, parfois, nous les révéler. Cinglants, jamais vulgaires, rudes mais toujours élégants ils dressent le portrait juste et souvent fatal de nos gouvernants. Ils s'inspirent d'une actualité inépuisable pour nous transporter dans un bain de bonne humeur. Venez assister à ce délire savoureux autour de l'événement majeur de cette année 2017, l'élection présidentielle, quelle aubaine.... ! On sort tout ragaillardi grâce à un rire salutaire. Le Théâtre des deux ânes, la référence en matière de satire politique, part peu en tournée, il ne faut pas le rater. Jacques Mailhot, son directeur, a conçu avec la complicité de 2 autres figures emblématiques de la satire politique, Michel Guidoni et Florence Brunold, un spectacle décapant sur le feuilleton présidentiel pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques. Réservations Personnes à Mobilité Réduite : 03 86 83 71 80