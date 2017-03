Plus d'infos sur le spectacle Leo à Vizille

La Ville de Vizille (1-1007669) Présente :

Que se passerait-il si les lois de la gravité changeaient soudainement ? “Leo”, spectacle visuel drôle et plein de poésie, arrive en France après un succès phénoménal à Broadway ! A voir en famille... Un homme faussement ordinaire va vivre une aventure hallucinante qui fait basculer notre perception du réel et éblouit nos sens. Leo se retrouve seul dans une boîte. Il y découvre un monde sans dessus-dessous. Ce changement transforme l'univers morne de Leo en un véritable terrain de jeu. Pourtant, en dépit des prouesses de l'imaginaire, un mur reste un mur ! Comment Leo parviendra-t-il à sortir et à retrouver sa liberté ? Un voyage époustouflant de drôlerie et d'intelligence, à la rencontre d'un personnage apparemment ordinaire dont l'univers physique va commencer à se dérégler... Léo est un objet artistique non identifié, à mi-chemin entre le cirque, le théâtre, le cinéma et la danse. Filmé par une caméra, il va braver l'apesanteur et danser avec son double en image. De Edimbourg à New York, en passant par Moscou et Hong?Kong, ce solo récompensé à plusieurs reprises par les plus grands prix, est une pièce gestuelle qui transgresse les conventions théâtrales tout comme notre sens de gravité, avec brio. Durée 1h05 À partir de 6 ans