Plus d'infos sur le spectacle Le Tartuffe à Vizille

La Ville de Vizille (1-1007669) Présente :

Le Tartuffe a été le plus grand succès de Molière. C'est l'histoire d'une famille aux prises avec un prédateur. Passion, rires, larmes et rebondissements en font une comédie très divertissante. Tartuffe, virtuose de l'hypocrisie et de la langue de bois, passe aux yeux d'Orgon pour un saint homme. Orgon impose Tartuffe à sa famille comme maître à penser et pour se l'attacher il lui offre sa fille et sa fortune. La femme d'Orgon tend un piège à Tartuffe et fait voir à son mari ce qu'il refusait de croire. Tartuffe, démasqué, n'a pas dit son dernier mot. Après avoir mis en scène une dizaine de pièces de Molière, écrit et interprété un solo sur la vie et l'oeuvre du dramaturge, Jean-Vincent Brisa s'attaque à “Tartuffe”. Le metteur en scène grenoblois fait pour cela appel à une belle brochette d'acteurs, complices de longue date pour la plupart... Durée : 1h30 À partir de 14 ans