Plus d'infos sur le spectacle Casablanca 41 à Vizille

La Ville de Vizille (1-1007669) Présente :

Exils, trajectoires humaines bouleversées par la foudre des événements... Un texte puisant dans le caractère endémique de l'histoire de l'Europe centrale, le matériau d'un regard critique et profondément humaniste sur le monde contemporain. “Casablanca 41” se passe sur un bateau ancré dans le port de Casablanca, en 1941. A première vue, on dirait un bateau de croisière. Le soir, on y joue même de la musique et les gens dansent. Mais à y regarder de plus près, on voit qu'il s'agit d'un misérable rafiot plein à ras bord d'exilés fuyant l‘Europe. L'intrigue va se nouer autour de Monsieur Zpevacek, un petit homme ordinaire, émigré de Tchécoslovaquie. Ses (faux) papiers ne sont pas bien faits et c'est pourquoi la dévouée Olinka lui propose son aide : elle sait que le (vrai ou faux) mari d'une autre passagère, Marta Weiss, vient de mourir dans sa cabine. Ses papiers à lui sont « en règle ». Le mort pourrait donc prêter son identité à Monsieur Zpevacek mais il faut se débarrasser en douce du corps... Par ce texte de grande maturité qui met toute sa puissance comme en embuscade, Michal Laznovsky continue à explorer ses thèmes de prédilection en lien avec l'Histoire et la Mémoire. Durée 1h15 À partir de 15 ans