Plus d'infos sur le spectacle Toc Toc De Laurent Baffie à Varces Allieres et Risset

Le docteur Stern, LE plus grand spécialiste mondial dans le traitement des TOC, troubles obsessionnels compulsifs, ne consulte que très rarement en France. Dans sa salle d'attente, les six patients ont attendu plus d'un an pour obtenir un rendez-vous. Mais l'éminent thérapeute n'arrive pas et ils n'en peuvent plus de rester sagement assis. Ils vont apprendre à se connaitre et même tenter une thérapie de groupe dans une succession de scènes invraisemblables, ponctuées par les incontrôlables tocs des uns et des autres. L'auteur met l'accent sur des maladies méconnues, rarement comprises. Dans cette pièce bien rythmée, qui donne l'occasion de rire de ces personnages sensibles et si attachants, on se demande, au final, s'ils ne nous ressembleraient pas un peu dans nos petites failles ! Si votre TOC est d'applaudir un bon spectacle, applaudissez de tout coeur ! Comédie pleine de tendresse à consommer sans avis médical.