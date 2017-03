Plus d'infos sur le spectacle Petite Conférence De Toutes Vérité à Seyssinet Pariset

Disserter avec Fred Vargas sur le sens de la vie, l'amour, la guerre, la religion, et résoudre tous les problèmes de l'existence en une heure, voilà l'ambition de ce projet. Au fil de cette promenade au pays de la vérité, truffée d'anecdotes, attendez-vous à des hypothèses aussi véhémentes que les questions qui les suscitent, ainsi qu'à des certitudes saugrenues basées sur l'observation du monde animal. Préparez-vous à partager la pensée vagabonde du conférencier tout en contemplant la création en direct d'un musicien plasticien : des motifs-dessins, comme appui ou contrepoint aux théories avancées. Une délicieuse invitation à tourner en dérision nos petits tourments quotidiens et mine de rien, à se poser les bonnes questions. Sébastien Valignat, en mettant en scène les mots de Fred Vargas, nous délivre l'essentiel de ce qu'il faut savoir dans la vie pour se sortir du pétrin car nous sommes tout de même en 2016 et il serait grand temps que cela s'arrête !