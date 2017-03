Plus d'infos sur le spectacle Phedre à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

« Phédre » de Jean Racine (texte intégral) Cie Multiplicolore Théâtre classique « J'ignore le projet que la reine médite, Seigneur, mais je crains tout du transport qui l'agite ». Dans un silence étouffant, on entend les battements d'un coeur. Obstinément, il lutte pour la vie. Ici commence l'histoire d'une femme traquée que l'amour entraîne en pleine tempête. L'ultime tragédie écrite par Jean Racine, en 1677, c'est ce chef-d'oeuvre de la littérature classique, porté par une jeune compagnie théâtrale, tous comédiens talentueux, inventifs, vifs, sous la direction artistique de Philippe Bazatole. Quand la passion mène à la destruction : vous assisterez à cette passion amoureuse interdite, aux conséquences tragiques. Avec une mise en scène qui ne manque pas d'imagination et vise juste, une interprétation portée par le souffle racinien, le texte intégral, joué à la manière de Patrice Chéreau, le côté dramatique en moins, ne pourra que vous séduire. Gageons que ce spectacle puisse toucher l'ignorant et le spécialiste, le débutant et le connaisseur. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.