Plus d'infos sur le spectacle Michael Hirch à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

Mais pourquoi autant de questions sans réponses et de réponses sans questions ? Seul en scène, Michaël Hirsch retrace les incessants « pourquoi ? » d'un personnage que l'on suit à toutes les étapes de sa vie, avec un sens de l'absurde et du jeu de mots inspiré de Raymond Devos et Pierre Desproges, à qui il est, pertinemment, comparé. Au fil d'une succession de tableaux, se dessine un univers insolite où le rire et la dérision côtoient l'imaginaire et la poésie. Il est encore de jeunes humoristes qui savent jouer avec la langue française et ce jeune homme, diplômé d'école supérieure de commerce, le prouve avec beaucoup d'humour et d'intelligence. Une plume subtile, un fil conducteur sincère et touchant, Michaël Hirsch réussit le pari de nous embarquer du début à la fin à travers les interrogations de toutes générations confondues avec émotion. Tout simplement un petit bijou théâtral ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.