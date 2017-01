Plus d'infos sur le spectacle Les Freres Brothers à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

Sur scène ni basse, ni cuivre, ni piano. Les Frères Brothers n'utilisent, en effet, qu'un seul instrument : leurs voix. A capella donc, ils enchaînent compositions personnelles et parfois quelques standards de la chanson française. Et la performance est indéniable ! Enfants naturels de Coluche et de Desproges, nourris aux Frères Jacques, les quatre fous chantants, ont de qui tenir. Le cocktail se révèle détonnant : maîtrise des voix, des harmonies, des rythmes, de l'écriture, le tout au service d'un humour présent à chaque représentation, laissant à la fois les spectateurs conquis, ravis et heureux de leurs rencontres avec ces quatre comédiens/chanteurs aux talents confirmés. Ils apportent avec eux leur imaginaire déjanté, leur bonne humeur contagieuse et leurs personnages hauts en couleur. Les Frères Brothers c'est tout ça et plus encore, car ils ont aussi une grande qualité : ils sont généreux... il y en aura donc pour tout le monde ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.