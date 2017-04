Plus d'infos sur le spectacle Leonard à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

Parce que cette nouvelle création a vu le jour sur la scène du Théâtre en Rond lors d'une résidence artistique l'an dernier, il apparaît bien légitime, après un passage par le Festival d'Avignon en juillet 2016, que nous découvrions enfin « Léonard » de et par Marc Pistolési, dont les fans de la série « Plus Belle la Vie » se rappelleront sans doute (ndlr il jouait le rôle d'Anthony, une crapule qui finira en prison après 35 épisodes). Alors qu'une ville ouvrière est désertée et rasée après la fermeture de l'usine, Léonard, résiste, barricadé dans le bistrot qui appartient à sa famille depuis des générations. Mais ce matin, Léonard se réveille groggy, il a fait un rêve, le rêve d'une porte, d'une issue, d'un chemin, d'Arnolde... Arnolde ? Monsieur Arnolde est de retour ! Il y retrouvera Léo, une vieille connaissance, son compagnon lorsqu'il était enfant, fruit de son imagination. Construit comme un seul en scène à trois voix, ce spectacle nous plonge dans les rêves oubliés de notre enfance. Texte, musique, vidéo s'allient pour révéler comment ce chemin intérieur nous permet d'interroger notre présent, ce que la vie a pu faire de nous. Touchant, attachant, vous découvrirez sûrement des fragments, des éclats de vous dans ce « Léonard » dit le Monde. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.