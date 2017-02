Plus d'infos sur le spectacle Au Dessus De La Melee à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

Après le succès de « Une vie sur mesure », le nouveau seul en scène de Cédric Chapuis offre une création originale sur un thème que l'on rencontre peu dans un théâtre : le rugby. Heureusement point n'est besoin d'être pratiquant, ou fan, pour apprécier pleinement ce spectacle, même si ceux qui sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits y retrouveront plein de souvenirs. Le rugby est avant tout une famille et le comédien sait très bien en restituer la chaleur humaine, la fraternité, la solidarité...Ajoutons quelques ingrédients inhérents à ce sport comme courage, humilité, force, altruisme, collectif et le message devient universel, un message d'humanité qui touche le public d'une façon émouvante. Le texte est précis, les mots simples sonnent avec justesse, et sous l'émotion, le rire fait d'autodérision. Un spectacle à ne pas manquer, et pour une création, disons que l'essai a bien été transformé. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.