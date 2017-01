Plus d'infos sur le spectacle Guillaume Meurice à Saint Martin d'Heres

Xavier est numéro 2 d'une boîte de com', cadre dynamique, décomplexé et ambitieux. Créateur de slogans et de discours pour le monde politique, il est le nouveau communicant de Manuel Valls. Malgré les sondages en chute libre, les courbes qui ne s'inversent pas, les scandales d'État, la crise de confiance, il accepte la mission de redonner le moral au peuple de France avec l'objectif de le réconcilier avec ses dirigeants. Impossible ? Impossible n'est pas Xavier. Auteur Guillaume Meurice Lumière Julie Duquenoÿ Metteur en scène Francisco E Cunha.