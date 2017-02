Plus d'infos sur le spectacle Nid De Frelons à Saint Marcellin

Après le « Dauphinois libéré », « On est pas des quand même », « On va tâcher moyen » et « La santé par les plantes », où en sommes-nous ? Le père Maudru vient de tomber dans les escaliers usés de sa cave. Un peu comme une métaphore ? Le tendon d'Achille qui est aussi le sien va l'obliger à rester immobile autant que possible. C'est bien là où le bât blesse. Pour un paysan l'immobilité est impensable. La maladie et les vacances ne font pas partie des éventualités envisageables. La ferme doit vivre. Qui viendra l'aider ?« Sur fond de crise agricole et de futures manifestations à venir, nous essayerons l'humour. L'humour et les rires plus que jamais indispensables, et puis l'amour, aussi, pour la mémoire de nos grands-parents et le regard porté sur ces familles de petits agriculteurs d'aujourd'hui pour lesquels j'ai la plus grande tendresse. » Serge PapagalliAccès PMR : 04 76 38 81 22