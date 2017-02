Plus d'infos sur le spectacle Basic Einstein à Saint Ismier

Oubliez tout ce que vous croyez savoir sur la science et les scientifiques, les clichés du chercheur rébarbatif, l'image d'Epinal du savant. De la scène où trônent bureau et écran pour projeter les images, l'auteur s'adresse aux spectateurs comme un vieux « prof » à ses élèves. Il va vous entrainer dans un voyage à travers la physique, l'astronomie et la biologie, sans oublier l'indispensable soupçon de philosophie.

Plus qu'un spectacle, c'est une véritable performance qui prend les atours d'un cours magistral dispensé par un professeur qui saura vous faire rire de la science...

Site web : http://www.agora-saint-ismier.com

Infos réservation :

accueil mairie de Saint-Ismier (0476525225) ou en ligne sur "agora saint ismier"