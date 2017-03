Plus d'infos sur le Spectacle et Repas à Porcieu Amblagnieu

ANIM'LOISIRS présente ce spectacle

Gala de l'accordéon repas + spectacle à partir de 11h30 avec :Stéphanie RODRIGUEZ, Lionel BELLUARD, Jérôme RICHARD, Michael RICHARD, André MICHOLLET, Nicolas GRANDFILS, Fabien GEORGESAccompagnés par l'orchestre PACIFIC7h00 de danse non stopMenu repas :Assiette anglaiseNoix de veau braisée avec gratin dauphinois et haricots vertsFromage blanc à la crèmeTarte aux framboisesCaféEau et vin à volontéAccès PMR : 04 74 90 67 13