Maria-XIXe-Star, c'est l'histoire d'une chanteuse devenue star, racontée par James Tonino, mafieux et producteur à ses heures perdues... Une relation revue et corrigée par le souvenir, mais où la brûlure de la passion et de la perte sont toujours présentes. L'action se situe alternativement dans un New-York interlope et « classieux », à Capri et à Naples et sur la scène de plusieurs opéras. Le récit de cet amour fusionnel et de cette ambition partagée est porté alternativement par le personnage masculin et par celui de la diva, dont la « réponse » est essentiellement musicale : les mots et les airs se défient. Maria-XIXe-Star est composé d'airs tirés de cantates et d'opéras formant une bande son originale. Cette création entremêle plusieurs langages artistiques - musique ancienne, texte, vidéo, lumière - de manière à développer une polyphonie de discours qui se superposent, dialoguent ensemble ou s'individualisent.

Maria, personnage de fiction présenté ici, s'inspire de chanteuses mythiques, de Maria Callas à Nathalie Dessay, en passant par Maria Malibran ou encore Monserrat Caballé.

Ce spectacle fait partie du cycle Castrats/Divas/Rockers de l'ensemble Boréades qui propose une variation sur la « figure » du chanteur pour des spectacles intimistes au plus proche du spectateur.

Dans le cadre du Festival Détours de Babel. Création pour le festival d'Ambronay.

