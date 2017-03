Plus d'infos sur le Electrochoc Festival 2017 à Bourgoin Jallieu

Nouvelle édition du festival organisé par la scène de Musiques Actuelles Les Abattoirs à Bourgoin-Jallieu. Au programme : musique, performances et arts numériques une série de concerts, des performances et aussi des ateliers. Journée portes ouvertes, découvertes en entrée libre et longue soirée se succéderont pendant trois semaines : du 25 mars au 08 avril 2017 !

Site web : http://www.electrochoc-festival.com