Plus d'infos sur le concert Un Requiem Imaginaire à Voiron

Le Grand Angle (Lic. 1-1080048 2-1080049/3-1080050) présente : ce spectacle.



Spirito-Choeur Britten s’associe au compositeur, pianiste virtuose et improvisateur Jean-François Zygel pour un projet peu banal : un Requiem imaginaire ! De la Renaissance à nos jours le Requiem, cette Messe des morts a inspiré les plus grands compositeurs. Nicole Corti et Jean-François Zygel ont eu envie d’inventer ensemble un Requiem du XXIe siècle, tissé à partir d’oeuvres sacrées existantes. Œuvres entières ou simples extraits, reliés entre eux par des variations et improvisations de Jean-François Zygel, chaque salle de spectacle a ainsi un Requiem différent, unique. Ce Requiem imaginaire donne à voir et à entendre une image renouvelée du choeur, tout en servant fidèlement le grand répertoire choral. Agiles et poètes, le piano et le choeur dialoguent et accompagnent les auditeurs dans un monde sonore où tout est possible. Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04 76 65 64 64.