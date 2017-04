Plus d'infos sur le concert Lisa Simone à Voiron

Le Grand Angle présente :

6e nuit du jazz : Voiron Jazz festival Avec son album My World, Lisa Simone ouvre en grand les portes de l'intime. Au gré des chansons, on découvre l'importance de sa famille : un fils lointain dans Ode to Joe ; sa fille RéAnna à laquelle s'adresse la chanson Unconditionnaly et sa mère Nina bien sûr. Nina Simone est ainsi présente dans Tragique Beauty que Lisa a écrit au moment même de la mort de sa mère, et dans This Place qui fait référence à la maison où Lisa a choisi de poser ses valises et qui a été la dernière demeure de Nina Simone.