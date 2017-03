Plus d'infos sur le concert I Muvrini à Voiron

Cheyenne Productions (L.2-1024630) en accord avec AGFB présente : ce concert.

I Muvrini, le célèbre groupe corse créé par Alain et Jean-François Bernardini sort un nouvel album. Cet événement s'accompagne d'une tournée européenne dont le premier élan sera donné à l'Olympia. Baptisé INVICTA, le nouvel opus célèbre les valeurs portées par le groupe : ouverture et tolérance. Chaque soir, dans l'énergie et la poésie, la force des voix et la magie sonore de leur "Corsican Touch", ils réinventent cet "accord parfait", entre unité qui rassemble et diversité qui enrichit. I Muvrini – Music for Non-Violence Réservation Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.67.00.84.