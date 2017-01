Plus d'infos sur le concert Alex Beaupain à Voiron

Le Grand Angle(L-1-146216/2-146217 3-146218)Présente :

Compositeur attitré du réalisateur Christophe Honoré, Alex Beaupain s'impose en 2013 parmi les nouveaux grands noms de la chanson avec Après moi le déluge. Un album intime et personnel aux textes et aux mélodies très soignés. Trois ans après cette sortie remarquée, Alex Beaupain revient sur scène à l'occasion de la sortie de son cinquième album solo, Loin. Avec cette légèreté apparente, teintée d'humour voire d'ironie, Alex Beaupain sait faire chanter les larmes et les regrets mieux que personne.