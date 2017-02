Plus d'infos sur le concert Ranskalaiset Korot à Saint Pierre de Chartreuse

Le trio Delphine Ardiet, soprano, Nicolas Aimé Josserand, baryton, et Minttu Siitonen, pianiste, se réunira autour d'un programme intitulé « Ranskalaiset Korot » - d'après le titre d'une chanson finlandaise - programme éclectique et accessible, mêlant mélodies françaises et finlandaises, duos d'opéra et d'opérette.