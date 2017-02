Plus d'infos sur le concert Schumann à Saint Ismier

Concert-Lecture

Clara (1819-1896) et Robert (1810-1856), un couple de musiciens légendaires.

Ils se rencontrent pour la première fois en 1829. C'est le début d'un destin exceptionnel que le couple de musiciens consignera dans des Correspondances puis dans un Journal intime.

Embrassant l'univers du piano, du violon et de la littérature, ce spectacle est un voyage musical et épistolaire dans l'Europe romantique du XIXe siècle.

À travers la sensibilité et le talent de ce couple devenu mythique dans l'histoire de la musique européenne, le Duo Wassily et la récitante Pascale Galliard vous invitent à un parcours mêlant leur correspondance amoureuse aux plus belles pages de musique pour violon et piano.

Site web : http://www.agora-saint-ismier.com

Infos réservation :

accueil mairie de Saint-Ismier (0476525225) ou en ligne sur "agora saint ismier"