Plus d'infos sur le concert Now à Meylan

Now est un travail de recherche sur le dialogue direct entre musique et image, plus précisément entre la vidéo jouée et le « piano étendu » : comment la musique réinvente la vidéo et comment l'image peut être créatrice de son. Intéressés par leurs travaux respectifs, Sophie Agnel et Lionel Palun entament leur collaboration dans le cadre de la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2015 en vue de la création d'un duo de piano-vidéo dont une première étape de travail a été présentée à la Source à Fontaine. Sophie Agnel, virtuose du piano préparé, a une longue pratique de l'improvisation, en solo, en duo et dans de nombreuses formations dont l'Orchestre National de Jazz. Elle travaille régulièrement pour le théâtre, la danse. Lionel Palun explore une pratique singulière du jeu avec l'image, mêlant manipulations analogiques de la lumière et de la caméra avec une lutherie visuelle numérique originale. Aujourd'hui, tous deux proposent de mettre en commun leur savoir-faire au cours d'un concert de piano augmenté par l'image. C'est un nouvel instrument qui est créé mêlant étroitement piano et machine à images. À travers la magie du feedback vidéo, les manipulations de Sophie Agnel dans les entrailles du piano sont projetées sur un écran géant. Ainsi se crée un dialogue riche, poétique, organique et sensible entre deux mondes qui se rencontrent rarement.

Site web : http://theatre-hexagone.eu/

Infos réservation :

du lundi au vendredi 13h à 18h45