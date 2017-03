Plus d'infos sur le concert Silas Bassa à Grenoble

Silas Bassa, piano « L'interprétation est impeccable, énergique si la pièce l'exige, mais toujours subtile et sensible » Música ClásicaBA Jeune pianiste et compositeur argentin, Silas Bassa a séduit les critiques par son approche novatrice et poétique de la musique lors de la parution de son premier album Oscillations. Mêlant ses propres compositions à celles de Glass, Gorecki, Duckworth, Ravel, Messiaen ou Berio, il nous présentera en exclusivité la création de son tout nouveau programme de piano solo, nous entraînant dans un voyage hypnotique entre transe et danse, entre tendresse et violence, comme une seule oeuvre d'un souffle continu.