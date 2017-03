Plus d'infos sur le concert Romain Leleu, Ensemble Convergences à Grenoble

Romain Leleu, trompettes, bugle ENSEMBLE CONVERGENCES Guillaume Antonini et Manuel Doutrelant, violons Claudine Legras, alto Gregorio Robino, violoncelle Mathieu Petit, contrebasse « S'il est un véritable ‘phénomène' de la trompette,Romain Leleu séduit d'abord par sa simplicité et sa générosité. Il enthousiasme par sa technique imparable, ses sonorités d'airain, sa musicalité naturelle et la netteté de son jeu. » La Croix Hummel: Concerto Bizet/Doutrelant : Fantaisie sur Carmen Britten : Simple Symphony Bartók : Danses Populaires Roumaines pour trompettes et cordes Rota : La Strada En partenariat avec Bertet Musique.