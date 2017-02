Plus d'infos sur le concert Renaud à Grenoble

BACKLINE/VMA (Lic.752425) présentent : ce concert.

Après 10 ans d'attente, Renaud fait son grand retour ! Le chanteur populaire et contestataire renaît de ses cendres tel un phénix, comme il aime se surnommer dorénavant.Porté par un nouvel album personnel et émouvant marqué par l'actualité et le besoin de reprendre la parole, Renaud présente son PHENIX TOUR !Annoncé comme l'événement musical de l'année, cette tournée le portera dans toutes les régions de France, Belgique et Suisse.L'icône intergénérationnelle invite ses “aminches” à le rejoindre pour ce rendez-vous exceptionnel pour partager des titres inédits mais aussi ses plus grands tubes : Mistral Gagnant, Morgane de toi, Dans mon HLM, Laisse béton, Dès que le vent soufflera, Manu et tant d'autres...Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : pmr@rpo.net