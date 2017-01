Plus d'infos sur le concert Paul Lay à Grenoble

Paul Lay, piano, Prix Django Reinhardt 2015 « Si l'on doit compter sur quelques jeunes musiciens, alors il faudra miser sur lui. La musique est élégante, mélodieuse et dense. » Couleurs jazz Compositions originales, improvisations et standards de jazz Billie Holiday : God bless the child Charlie Chaplin : Smile Michel Legrand : You must believe in spring