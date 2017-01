Plus d'infos sur le concert Pascal Amoyel à Grenoble

Le jour où j'ai rencontré Franz Liszt Pascal Amoyel, piano et texte Christian Fromont, mise en scène Première grande « star » de l'histoire de la musique, virtuose adulé à travers toute l'Europe, inventeur du récital, séducteur aux mille conquêtes mais fervent croyant, Liszt fut aussi le compositeur le plus visionnaire de son temps. Sur des musiques de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann... c'est avec son regard émerveillé d'enfant que Pascal Amoyel nous convie à rencontrer « son » Franz Liszt alors âgé de 7 ans, vivant dans une petite ville de Hongrie... Un spectacle à la forme unique mêlant musique, théâtre et magie, avec une rare intensité ! Le cycle Jouer les mots est proposé en partenariat avec les Amis du musée de Grenoble et les Bibliothèques Municipales de Grenoble.