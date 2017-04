Plus d'infos sur le concert Musique Et Philosophie à Grenoble

Musique et philosophie : À l'ombre des Lumières Raphaël Enthoven, lecture et Geneviève Laurenceau, violon « De la chair poignante de ses graves à la transparence céleste de ses aigus, le violon de Geneviève Laurenceau chante la poésie. » La Nouvelle République Proposer à Rabelais, Voltaire, Montaigne, Diderot, Rousseau et le marquis de Sade d'accorder leur violon avec Bach et Ysaÿe, Beffa ou Ravel : c'est une invitation à lever le voile, en musique et en mots, sur les Lumières et leurs ombres. Musique : Bach – Dubugnon – Beffa – Wieniawski – Ravel – Ysaÿe – Gluck Textes : Montaigne – Rabelais – Montesquieu – Rousseau – Diderot – Sade – Voltaire Le cycle Jouer les mots est proposé en partenariat avec les Amis du musée de Grenoble et les Bibliothèques Municipales de Grenoble.