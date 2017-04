Plus d'infos sur le concert La Boheme à Grenoble

La Fabrique Opéra (L.2-1067549) présente ce spectacle.

La Bohème - Giacomo PUCCINI, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra Grenoble en 2017 Opéra populaire par excellence (au 3ème rang des opéras les plus joués dans le monde), La Bohème nous raconte une histoire simple, universelle et intemporelle, une histoire d'amours et d'amitiés entre des jeunes artistes sans le sou mais dont la pauvreté n'empêche pas la joie de vivre. Patrick Souillot, à la tête des 70 musiciens de l'Orchestre symphonique universitaire de Grenoble, Caroline Blanpied, Metteur en scène, 7 solistes professionnels sélectionnés parmi plus de 150 candidats venus de toute l'Europe, et plus de 60 choristes, vont exercer tout leur talent pour mettre en valeur la magnifique musique de Puccini et vous présenter un spectacle d'une qualité artistique exceptionnelle. Fidèle à son concept unique, La Fabrique Opéra associe des artistes professionnels, habitués des scènes nationales et internationales, à des lycéens et apprentis de l'agglomération grenobloise. Ces jeunes, encadrés par leurs enseignants et l'équipe artistique et technique de La Fabrique Opéra Grenoble, apportent leur talent, leur créativité et leur savoir-faire (réalisation des costumes, des coiffures, des maquillages, des décors, du placement dans la salle, organisation de la générale ....). Après le succès en 2016 de Rigoletto, ne manquez pas La Bohème, le prochain spectacle lyrique de La Fabrique Opéra Grenoble, rendez-vous incontournable de l'agenda culturel isérois ! Direction : Patrick Souillot Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble Mise en scène : Caroline BlanpiedRéservations PMR : 04 76 01 96 88