Plus d'infos sur le concert Chinese Man à Grenoble

MixLab (L.1-1082804 et 2/3-1064146/36) présente

Le trio marseillais au hip-hop aux mille visages revient avec un nouvel album prévu pour 2017 ! Dans la foulée, les voici à Grenoble à La Belle Électrique à l'occasion de leur tournée ! Prêts à groover ? ? Chinese Man Six ans après "Racing with the Sun", la quête de CHINESE MAN continue avec un deuxième opus prévu pour février 2017 ! De Bombay à Marseille en passant par New-York, ce nouvel album réserve bien des surprises et comblera les nombreux fans du groove sino-marseillais. Le groupe reprendra également la route des salles et festivals à partir du printemps avec un nouveau show.