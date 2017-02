Plus d'infos sur le concert Chansons De Barbara à Grenoble

A l'occasion du 20e anniversaire de la mort de Barbara Gueules de nuit... Chansons de Barbara Elena Bruckert, chant Violette Jullian, chant et percussions Anne Rauturier, chant, piano et accordéon Sébastien Jaudon, piano, accordéon et percussions Bien sûr, Barbara est inimitable. C'est la longue dame brune de la chanson française qui nous saisit au coeur, sa voix douce, sa voix rauque, ses mots, son piano, ses audaces... Ses merveilles de chansons méritent que nous continuions à les faire vivre et résonner : à plusieurs voix, à plusieurs instruments, elles vont nous dire bien des choses encore !