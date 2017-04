Plus d'infos sur le concert C. Margaine, Quintette Avec Piano à Grenoble

Clémentine Margaine, mezzo-soprano « Ne laissez pas passer cette perle rare : tout le monde va l'aimer et se l'arracher ! » Opéra world Quintette avec piano Martial Gauthier et Arnaud Lehmann, violons Carole Dauphin, alto Eric Fonteny, violoncelle Sarah Margaine, piano Entre deux représentations au Metropolitan Opera de New-York et à l'Opéra Bastille, Clémentine Margaine posera son timbre envoûtant à l'auditorium, au service d'un programme tout en or qu'elle a imaginé avec ses amis musiciens, qui interpréteront aussi l'inestimable quintette pour piano et cordes de Schumann... Frissons garantis ! Schumann : Extraits des Frauenliebe und leben op. 42 et Liederkreis op. 39 Schumann : Quintette pour piano et cordes op. 44 Chausson : Chanson perpétuelle Lekeu : 3 poèmes Anonymes : Tango français pour voix et quintette avec piano