Plus d'infos sur le concert Musica Nuda à Fontaine

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Assister à un concert de Musica Nuda c'est comme entrer dans une dimension musicale et émotionnelle inattendue où la voix de Petra Magoni et la contrebasse de Ferruccio Spinetti ensorcellent le spectateur le transportant à l'intérieur d'un monde sonore duquel il sera difficile de sortir. Surprise, humour, énergie, extravagance sont les ingrédients du programme musical des concerts de Musica Nuda. La liste des chansons se décide dans la loge, quelques minutes avant le début du concert. Petra et Ferruccio commencent généralement par quelques titres récemment adoptés, parfois l'après-midi même à la balance, et se termine toujours en apothéose par leurs plus grands succès. Le duo ayant maintenant près de deux cent chansons à leur répertoire, il n'est pas toujours facile de sélectionner les élues de chaque soir.