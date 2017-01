Plus d'infos sur le concert Le Grand Medium International à Fontaine

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Six musiciens et deux plasticiens français et sénégalais, déferlent sur l'hexagone avec leur concert/performance Grand Medium International. Au-delà des échanges et du partage, ce projet est une rencontre surprenante entre tradition et modernité, dans laquelle chacun garde l'authenticité de sa propre musique souvent basée sur l'improvisation. Batterie, Violon, basse et guitare électrique, voix, sont autant d'instruments qui s'entrechoquent au rythme du blues, rock, biguine. Les deux plasticiens utilisent des sculptures lumineuses et des boucles de film ou d'images filmées issues de l'univers forain dans un monde de western. Ces images poétiques sont mixées et jouées en direct grâce à la manipulation de différents outils d'éclairage et de projection d'images.