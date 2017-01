Plus d'infos sur le concert King Tao Orchestra à Fontaine

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Sir Jean & NMB Afrobeat Experience, c'est la rencontre brûlante d'un sorcier chantant et d'un line up New Orleans. Après avoir gravé l'album DEMOCRAZY dans le marbre rouge d'Afrique de l'ouest, NMB poursuit son Afrobeat Experience en compagnie de Sir Jean, magicien charismatique à la voix étonnamment profonde. Doté d'une énergie irrésistible, porté par une détermination forte et lucide, NMB Afrobeat Experience se veut un lien historique, brûlant et vital entre Nigeria et Louisiane. Inspirés à la fois des musiques urbaines africaines des années 70 (Fela Kuti, Ebo Taylor) et de ses dérivés occidentaux modernes (Whitefield Brothers, Antibalas), les musiciens du King Tao tissent autour d'une base rythmique chaloupée un univers libre et ouvert, créant un subtil mélange entre musique arrangée et improvisée avec pour seul mot d'ordre : le Groove !