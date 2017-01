Plus d'infos sur le concert Bobines : Damien Et Renan Luce à Fontaine

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Plus qu'un concert, voici les retrouvailles d'un chanteur et de son frère pianiste concertiste. Sur scène, côté objets, un vieux lecteur et ses fameuses cassettes d'époque, les guitares de Renan Luce, le piano de Damien Luce, un nez rouge, deux semelles de chaussures en métal, un carnet de santé, une cage à oiseaux, un journal intime, quatre papillons... Côté impalpable, les souvenirs mutuels, les chemins qui se séparent, le bonheur de se retrouver, le sentiment de jouer les funambules dans l'univers de l'autre, quelques vieilles rancoeurs et beaucoup de complicité. Autour des chansons de Renan, revisitées pour l'occasion, deux frangins s'offrent un terrain de jeu musical intimiste et touchant !