Plus d'infos sur le spectacle Leo à Sassenage

Théâtre en Rond (L.1021391/92/93) présente : ce spectacle.

« Léo » Tobias Wegner Cirque visuel Vous vous souvenez de cette séquence où Fred Astaire dansait sur les murs et au plafond ? Et bien l'épatant Léo ici voit aussi le monde à l'envers... A la fois drôle, surréaliste et étonnamment touchant, ce spectacle défie nos sens et notre perception de la réalité grâce à une interaction ingénieuse entre la performance indéniable du comédien et la projection vidéo. Nul doute que vous serez désorienté et que vous finirez par confondre plancher et plafond... Ce spectacle tout public, à mi-chemin entre cirque, théâtre, cinéma et danse, déroute, étonne, touche mais aussi provoque le rire et le ravissement. Il est rare qu'un spectacle marie avec autant d'efficacité et de façon si spectaculaire, les arts du théâtre, du mime, du mouvement, de l'illusion et de l'animation qu'il est largement compréhensible qu'il fasse partie de nos coups de coeur ! Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.76.27.85.30.