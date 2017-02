Plus d'infos sur le spectacle Messmer à Grenoble

RPO (L.2-134586), en accord avec Les Productions Fascinantes présente: ce spectacle.

Messmer : la tournée ! Après avoir triomphé à l'Olympia fin 2013, Messmer le Fascinateur partira à votre rencontre dès le 27 janvier 2015 pour vous faire vivre une expérience interactive dont lui seul a le secret... De son regard perçant, et grâce à ses techniques d'hypnoses, de transfert d'énergie et de magnétisme, il invite le spectateur à lâcher prise et à flirter avec son subconscient. Là, le voyage se fait troublant, hors du temps et de l'espace. Messmer n'utilise aucun trucage. Sa force bienveillante suffit à vous transporter à la fois très loin, et tout près de ce que vous êtes au plus profond de vous-même... Alors, prêts à tenter l'aventure ?Réservations pour les personnes à mobilité réduite : pmr@rpo.net